Уходит эпоха: в Новосибирск прилетит последний пассажирский Ту-154

Последний пассажирский Ту-154 построен в 1992 году. Раньше он летал в Иране и Белоруссии, а в 2002 году вернулся в Россию. Самолет имеет 8 кресел бизнес-класса и 142 – эконома. Однако состояние машины уже давно не позволяет загружать борт полностью. Да и последнее время летал «старичок» лишь пару раз в месяц.