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Уходит эпоха: в Новосибирск прилетит последний пассажирский Ту-154

27 октября 2020, 20:47
Машина совершит рейс из Мирного.

28 октября из Мирного в Новосибирск совершит последний регулярный рейс самолет Ту-154. Борт RA-85757 принадлежит авиакомпании «Алроса». После этого полета самолет перестанет возить пассажиров. Машины такого типа останутся лишь у МВД, ФСБ, Минобороны и специального летного отряда «Россия».

Последний пассажирский Ту-154 построен в 1992 году. Раньше он летал в Иране и Белоруссии, а в 2002 году вернулся в Россию. Самолет имеет 8 кресел бизнес-класса и 142 – эконома. Однако состояние машины уже давно не позволяет загружать борт полностью. Да и последнее время летал «старичок» лишь пару раз в месяц.

В конце 20 века Ту-154 был самым распространенным среднемагистральным самолетом в СССР. Производство машин завершилось в 2013 году. Всего было выпущено 998 аппаратов такого типа. Массовые списания начались лишь в 2010-х годах.

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