Башкирия
В Башкирии отец семейства попытался убить свою супругу на глазах у детей, пишет Mkset . Ссора произошла во время алкогольных посиделок с друзьями, мужчина начал душить женщину. Дети вызвали полицию.
Татарстан
Глава Роспотребнадзора РТ предложила жителям доносить на соседей и коллег, не соблюдающих режим самоизоляции, сообщает inkazan.ru. По ее словам, за пациентами с ковидом, отправленным на самоизоляцию, должны следить участковые врачи, однако многие несознательные граждане нарушают запрет на выход из дома.
Нижегородская область
В Нижегородской области 60-летний мужчина с воспалением легких 4 часа прождал ”скорую” на полу Сокольской ЦРБ, пишет newsnn.ru. Его не смогли принять в ЦРБ и вызвали машину для перевозки в другую больницу.
Удмуртия
В Ижевске жители жалуются на разваливающийся жилой дом, который не могут признать аварийным. Как отмечают журналисты udm-info.ru , один из подъездов уже закрыли, а его жителей определили во временное жилье, однако полностью дом расселять отказываются.
Омская область
В Омске люди начали покупать лекарства с рук. Как пишет gorod55.ru, ранее жители жаловались на нехватку медикаментов в аптеках. После этого в социальных сетях мужчина предложил горожанам два пузырька лекарства, и под его постом люди начали обмениваться другими препаратами, а также делиться адресами аптек, где ещё хоть что-то осталось.
Оренбургская область
Оренбургский Минздрав призвал запретить детям общаться друг с другом. Как пишет 56orb.ru, школьники часто переносят COVID-19 бессимптомно и распространяют инфекцию, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионе. Ранее ведомство выступало за полную самоизоляцию детей во время осенних каникул.
Карелия
Прокуратура начала проверку после аварии на ГЭС в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, ранее в СМИ появилась информация о прорыве дамбы в Кемском районе. 25 октября вода затопила трансформаторные подстанции, дорогу и кабельную трассу, а местные жители рассказали о маслянистых пятнах на поверхности воды. Власти заявили, что это размытие материалов, из которых была сделана плотина.
Тюменская область
В Тюмени прохожего ударило током из-за плохой погоды. Как сообщает nashgorod.ru, сильный снегопад привел к обрыву проводов, в результате чего мужчина получил травмы. Об этом стало известно из социальных сетей. Там же местные жители пожаловались на многочасовые отключения света и отопления, а также бездействие сотрудников сетевой компании.
Хабаровский край
Национальный парк «Шантарские острова» в Хабаровском крае внесли в государственный реестр недвижимости. Как сообщает transsibinfo.com, это защитит его территориальную целостность, природную среду, а также растения и животных, которые занесены в Красную книгу. Парк уникален тем, что это единственное место на планете, где сохранились растения со времен ледникового периода.
Ростовская область
Ростовские медики прокомментировали увольнение главы регионального Минздрава. Как пишет rostovgazeta.ru, они не видят в этом ничего удивительного. По их словам, когда в регионе началась вторая волна, она ездила отдыхать и публиковала в соцсетях яркие фото, что иначе как насмешку расценить нельзя.
Приморье
В Приморье пользователи соцсетей предлагают устроить “ковидный флешмоб”, пишет vostokmedia.com. Прийти в продуктовый магазин без маски, набрать много продуктов и, если кассир откажется их обслужить, оставить тележку и уйти. Другие пользователи посчитали такое предложение «переписью идиотов».
Ставропольский край
На Ставрополье появилось шуточное объявление о поисках губернатора Владимира Владимирова. Его стилизовали под объявление отряда «Лиза Алерт» и распространяли в интернете. Фейк даже опубликовали некоторые местные СМИ. Как пишет newstracker.ru, в отряде осудили авторов шутки. По их словам, ориентировки - это сигнал бедствия. “Будет ли это восприниматься должным образом, если в сети будут гулять подобные шуточные ориентировки?”, - поинтересовались члены отряда.
Челябинская область
Ветеран труда из Златоуста Челябинской области, недавно перенесший COVID-19, выживает в холодном бараке. Как пишет «Курс дела», активисты сообщили, что в доме пенсионера протекает крыша, в погребе стоит вода, а в стенах есть сквозные дыры. Активисты обратились в прокуратуру, чтобы там признали дом аварийным и переселили мужчину в нормальное жилье.
ХМАО
Жители Югры создают очереди у кабинетов неотложной помощи и КТ, пишет muksun.fm. За сутки в Сургуте и Нижневартовске 172 человека обратились в круглосуточные кабинеты приема. 117 из них прошли компьютерную томографию легких. Медучреждения региона перешли на усиленный режим работы из-за роста числа обращений с подозрением на COVID-19. За время пандемии 27 тысяч жителей ХМАО заразились коронавирусом.
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге на чердаке многоквартирного жилого дома нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщается на портале newia.ru, боеприпас обнаружили во время работ по замене кровли. Рабочие сообщили о находке в полицию. Прилегающую территорию оцепили, жильцов трех подъездов эвакуировали. Снаряд времен войны сотрудники ОМОН вывезли на полигон для уничтожения.
Хакасия
Хакасия вошла в тройку регионов Сибири с максимальным распространением COVID-19. Как сообщает newkhakasiya.online, темпы распространения коронавируса в регионе превысили средний прирост по СФО и по России. Прирост пациентов c диагнозом «коронавирусная инфекция» в Хакасии составляет 12%. При этом индекс прироста заболевших по СФО равен 9%.
Волгоградская область
В Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусом школьников. За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 31 несовершеннолетнего жителя Волгоградской области. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, уже несколько подряд дней в регионе выявляется большое количество заразившихся коронавирусом школьников. Губернатор Андрей Бочаров дал указание проработать до конца месяца возможность перехода вузов, ссузов и школ на дистанционный формат обучения.
Свердловская область
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга нашла нарушения в школе-интернате № 9 для детей с ЗПР, в которой 2 сентября из окна выпал ученик первого класса. В школе не соблюдались некоторые санитарные правила и технические нормы, в том числе при проветривании помещений, пишет издание tagilcity.ru. Администрацию школы прокуратура обязала устранить нарушения