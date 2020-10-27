В Башкирии отец семейства попытался убить свою супругу на глазах у детей

В Омске люди начали покупать лекарства с рук. Как пишет gorod55.ru, ранее жители жаловались на нехватку медикаментов в аптеках. После этого в социальных сетях мужчина предложил горожанам два пузырька лекарства, и под его постом люди начали обмениваться другими препаратами, а также делиться адресами аптек, где ещё хоть что-то осталось.