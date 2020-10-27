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В Новосибирской области поймали иностранца с 650 граммами марихуаны

27 октября 2020, 13:32
Задержанный заявил, что нарвал ее для личного использования

Сегодня, 27 октября, новосибирская полиция сообщила о поимке иностранца, у которого нашли наркотики. Операцию проводили сотрудники наркоконтроля отдела МВД России «Карасукский» совместно с Пограничным управлением ФСБ.

Силовики задержали ранее не судимого 34-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В настоящее время он живет в Карасукском районе, который подозревается в хранении наркотических средств.

При обыске придомовой территории в гараже, находящемся в пользовании подозреваемого, было обнаружено и изъято более 650 граммов марихуаны и масло каннабиса массой более 30 граммов. По версии полиции, марихуану мужчина нарвал на окраине одного из сел Карасукского района для личного употребления. Затем из нее он сделал масло каннабиса.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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