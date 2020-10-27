В Новосибирской области поймали иностранца с 650 граммами марихуаны

При обыске придомовой территории в гараже, находящемся в пользовании подозреваемого, было обнаружено и изъято более 650 граммов марихуаны и масло каннабиса массой более 30 граммов. По версии полиции, марихуану мужчина нарвал на окраине одного из сел Карасукского района для личного употребления. Затем из нее он сделал масло каннабиса.