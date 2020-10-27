В Новосибирской области за 3 дня наказали более 100 водителей автобусов и грузовиков

Новосибирская ГАИ сегодня, 27 октября, озвучила итоги операции «Тахограф», проводившейся в области с 21 по 23 октября. Ее целью стало предупреждение ДТП, связанных с несоблюдением водителями установленного режима труда и отдыха.
Сотрудники ДПС проверяли наличие и исправность тахографов в грузовиках и автобусах. Также они контролировали соблюдение водителями установленного режима труда и отдыха. За нарушения для водителей предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей, юридических – от 20 до 50 тысяч.
За три дня автоинспекторы выявили более 100 нарушений. Составлено 106 административных материалов. На физических лиц – 92 материала, на должностных лиц - 7, - на юридических - 7.