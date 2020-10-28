Депутаты приняли социальный бюджет в первом чтении

Партия уже привыкла к критике за создание резерва в бюджете. В нынешнем году резерв принес большую пользу. Вырученные средства потратили на борьбу с распространением китайской коронавирусной инфекции, устранение последствий режима самоизоляции и адресную помощь населению, подчеркнул член высшего совета «Единой России» Андрей Исаев.
Депутат считает, что урок так и не был усвоен. «Мы вновь слышим призывы резко нарастить доходы, спалив резервы», — сетует он.
В 2020 году проект бюджета впервые сформировали не от доходов, а от расходов. Другими словами, от исполнения чиновниками взятых на себя обязательств перед россиянами. Об этом пишет nashgorod.ru.
По словам Андрея Исаева, партия должна сконцентрироваться на приоритетах. В настоящее время для единороссов важно выплачивать новые пособия, проводить индексацию пенсий, МРОТ, прожиточного минимума и создавать комфортную городскую среду. Жизненно важно реализовать все национальные проекты, одобренные президентом.
Однако член высшего совета партии сетует на недостаток денег в бюджете.
«При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не затрагивали», - пообещал парламентарий.
Исаев обозначил еще одну важную цель партии. Речь идет о соблюдении договоренности с правительством о финансовой поддержке субъектов государства. К примеру, 10 проблемным регионам с самой сложной бюджетной обеспеченностью направят адресную помощь.
Ко второму чтению «Единая Россия» готовит пакет социальных поправок. «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, а значит, на дополнительные доходы», - подытожил собеседник издания.
Новый бюджет можно назвать социально ориентированным и сбалансированным. Власти учли все приоритетные направления расходов и предложения о финансировании проектов партии, которые наиболее востребованы у населения, пояснил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Так, Кабмин выделил средства на повышение качества жизни в поселках и деревнях. Качество жизни там нужно приблизить к городскому. Возведение примерно 300 сельских домов культуры в будущем году обойдется бюджету в порядка 3,3 миллиарда рублей. На развитие спорта на селе в бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей. Здесь имеется в виду строительство спортзалов, катков и футбольных манежей. Два миллиарда рублей потратят на покупку мобильных медицинских центров для территорий с населением менее 100 человек.
Сайт ER.ru сообщает, что единороссы обеспечили субсидирование проектов благоустройства в регионах. В 2021 году на это в бюджете заложили 34,65 миллиарда рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что «Единая Россия» ответственно подходит к распределению средств бюджета с учетом ситуации в стране.
В Новосибирской области началось рассмотрение основного финансового документа региона на следующий период. Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи по мобилизации доходной базы и переходу к бюджету развития.
«Необходимо сделать все, чтобы в 2021 году проект бюджета из проекта фиксации, стабилизации ситуации превратился в бюджет развития. Предлагаю проект бюджета принимать на данный момент в представленном виде и работать дальше на увеличение доходов и необходимых нам расходов», – сказал Андрей Травников.
Доходная часть областного бюджета на 2021 год, согласно проекту бюджета, составляет около 171,5 млрд рублей. Приоритетными расходами остаются отрасли образования, труда и социального развития, здравоохранения. В частности, в расходах на социальную поддержку населения предусмотрена индексация выплат отдельным категориям граждан.