Депутаты приняли социальный бюджет в первом чтении

Так, Кабмин выделил средства на повышение качества жизни в поселках и деревнях. Качество жизни там нужно приблизить к городскому. Возведение примерно 300 сельских домов культуры в будущем году обойдется бюджету в порядка 3,3 миллиарда рублей. На развитие спорта на селе в бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей. Здесь имеется в виду строительство спортзалов, катков и футбольных манежей. Два миллиарда рублей потратят на покупку мобильных медицинских центров для территорий с населением менее 100 человек.