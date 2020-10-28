ФК «Новосибирск» разгромил в гостях дублеров «Крыльев Советов»

Следующий матч "Новосибирск" проведет 2 ноября дома против барнаульского "Динамо". Впервые в сезоне встреча пройдет в манеже "Заря". Начало в 19.00. Согласно регламенту, попасть на арену можно только в масках и перчатках. На трибунах необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.