ФК «Новосибирск» разгромил в гостях дублеров «Крыльев Советов»

В 14 туре Первенства ПФЛ среди команд 4-й группы "Новосибирск" играл в гостях против самарских "Крыльев Советов-2". Даже ослабленный коронавирусом "Новосибирск" предстал юным самарцам грозной силой. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу сибирских футболистов.
Хет-триком отметился Антон Макурин. Также мячи на счету Евгения Корбута, Владислава Семенишина и Никиты Балахонцева.
После этой победы "Новосибирск" вернулся на первую строчку в турнирной таблице. Команда на 1 очко опережает "Тюмень", правда, у тюменских футболистов сыграно на 2 игры меньше.
Следующий матч "Новосибирск" проведет 2 ноября дома против барнаульского "Динамо". Впервые в сезоне встреча пройдет в манеже "Заря". Начало в 19.00. Согласно регламенту, попасть на арену можно только в масках и перчатках. На трибунах необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.