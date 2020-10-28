Новосибирские медики раскритиковали фельдшера-активиста за громкие высказывания

Медики согласны с тем, что вторая волна коронавируса оказалась тяжелее, в том числе и с ростом заболеваний ОРВИ. Работники скорой медпомощи работают «на пределе человеческих возможностей», но медицинское сообщество пытается стабилизировать обстановку и не допустить катастрофы. В этих условиях фельдшер службы скорой помощи Сергей Комлев использует свое положение и высказывается от лица всех медиков региона. При этом в профсоюз «Действие» не входят и десяти сотрудников скорой помощи.