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Новосибирские медики раскритиковали фельдшера-активиста за громкие высказывания

28 октября 2020, 15:00
У них совсем другое мнение о сложившейся в здравоохранении ситуации.

Представители профсоюза «Станции скорой медицинской помощи» раскритиковали своего коллегу за пиар во время пандемии. Речь идет о представителе профсоюзного движения «Действие» Сергее Комлеве, который обвиняет систему здравоохранения в несостоятельности.

Медики согласны с тем, что вторая волна коронавируса оказалась тяжелее, в том числе и с ростом заболеваний ОРВИ. Работники скорой медпомощи работают «на пределе человеческих возможностей», но медицинское сообщество пытается стабилизировать обстановку и не допустить катастрофы. В этих условиях фельдшер службы скорой помощи Сергей Комлев использует свое положение и высказывается от лица всех медиков региона. При этом в профсоюз «Действие» не входят и десяти сотрудников скорой помощи.

Медики не согласны с утверждением, что они являются «разносчиками инфекции», «службой доставки коронавируса на дом». Они утверждают, что все сотрудники «ковидных» бригад работают в защитных костюмах, поэтому шанс заразиться минимальный.

«Все его выступления – лишь для того, чтобы заработать политические очки», - считают авторы письма, опубликованном на сайте Новосибирской ассоциации врачей.

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