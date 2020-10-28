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Новосибирские спасатели дезинфицируют улицы и вокзалы от коронавируса

28 октября 2020, 09:07
Уже обработано более 3 тысяч кв.м площади внутри зданий Новосибирска.

Сотрудники МЧС приступили к дезинфекции мест массового скопления людей в Новосибирской области.

Дезинфекция проводится в медучреждениях, зданиях массового пребывания людей, инфраструктуры и др.

В ведомстве рассказали, что планируется в ближайшие дни обработать здания, технику, дороги на территории ж/д и автовокзалов. Также дезинфекцию проведут на объектах силовых ведомств, следственного изолятора и ИК.

Сотрудники МЧС выполняют работу в спецкостюмах с использованием мобильных компрессоров. В помощь спасателям направят студентов-спасателей. Они пройдут необходимое обучение.

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