Новосибирские спасатели дезинфицируют улицы и вокзалы от коронавируса

Сотрудники МЧС приступили к дезинфекции мест массового скопления людей в Новосибирской области.
Дезинфекция проводится в медучреждениях, зданиях массового пребывания людей, инфраструктуры и др.
В ведомстве рассказали, что планируется в ближайшие дни обработать здания, технику, дороги на территории ж/д и автовокзалов. Также дезинфекцию проведут на объектах силовых ведомств, следственного изолятора и ИК.
Сотрудники МЧС выполняют работу в спецкостюмах с использованием мобильных компрессоров. В помощь спасателям направят студентов-спасателей. Они пройдут необходимое обучение.