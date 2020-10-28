Новосибирские ученые нашли новый способ лечения рака

Новосибирские ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН нашли новый безопасный способ лечения рака. Они предложили уничтожать опухоли холодной плазмой. Доклад на эту тему опубликован в "Науке в Сибири".
"Холодная плазма позволяет создавать химически активные вещества без чрезмерного нагрева газа и воздействовать на мишени, в том числе на живые организмы, чувствительные к нагреву", — цитирует издание сотрудника лаборатории биотехнологий ИХБФМ СО РАН Михаила Бирюкова. Это позволит контролировать биологические процессы в организме. В то время как химиотерапия отрицательно влияет на организм.
Экспериментальную установку для проведения эксперимента создали ученые Института физики полупроводников и Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Сначала ученые испытали ее на мышах, затем - на клетках человека.