Новосибирские ученые нашли новый способ лечения рака

"Холодная плазма позволяет создавать химически активные вещества без чрезмерного нагрева газа и воздействовать на мишени, в том числе на живые организмы, чувствительные к нагреву", — цитирует издание сотрудника лаборатории биотехнологий ИХБФМ СО РАН Михаила Бирюкова. Это позволит контролировать биологические процессы в организме. В то время как химиотерапия отрицательно влияет на организм.