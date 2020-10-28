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В аптеках Новосибирска продаются 330 из 400 препаратов для лечения коронавируса

28 октября 2020, 22:07
Но просто так воспользоваться ими нельзя.

В аптеки Новосибирской области поступают 330 медпрепаратов из 400, рекомендованных для лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

Несмотря на наличие препаратов, просто так воспользоваться ими нельзя. В регионе власти объявили войну реализации антибиотиков без рецепта. Планируются рейды Росздравнадзора и контрольные закупки. К нарушителям будут применяться санкции.

Напомним, Росздравнадзор заявил, что аптеки Новосибирской области увеличили запасы противовирусных препаратов и антибиотиков, используемых при лечении коронавируса. На складах их количество увеличилось вдвое. Накануне очередной поставки, в аптеках препаратов стало больше на 65%.

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