В аптеках Новосибирска продаются 330 из 400 препаратов для лечения коронавируса

В аптеки Новосибирской области поступают 330 медпрепаратов из 400, рекомендованных для лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.
Несмотря на наличие препаратов, просто так воспользоваться ими нельзя. В регионе власти объявили войну реализации антибиотиков без рецепта. Планируются рейды Росздравнадзора и контрольные закупки. К нарушителям будут применяться санкции.
Напомним, Росздравнадзор заявил, что аптеки Новосибирской области увеличили запасы противовирусных препаратов и антибиотиков, используемых при лечении коронавируса. На складах их количество увеличилось вдвое. Накануне очередной поставки, в аптеках препаратов стало больше на 65%.