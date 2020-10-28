В больнице умер шестой пострадавший в ДТП в Болотнинском районе

В больнице 28 октября скончался шестой пострадавший в ДТП с автобусом на новосибирской трассе. Авария случилась 26 октября в Болотнинском районе. Последней жертвой жуткой аварии стал 46-летний мужчина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.