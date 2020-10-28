В больнице умер шестой пострадавший в ДТП в Болотнинском районе

В больнице 28 октября скончался шестой пострадавший в ДТП с автобусом на новосибирской трассе. Авария случилась 26 октября в Болотнинском районе. Последней жертвой жуткой аварии стал 46-летний мужчина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.
Напомним, автомобиль Toyota под управлением 52-летнего водителя по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась со встречным пассажирским автобусом. Водитель погиб на месте.
Также сразу скончались 33-летняя пассажирка и двое детей: девочки 5 и 8 лет. Позже в больнице умерла 50-летняя пассажирка.
Сообщается, что находившиеся в машине возвращались в Томск со свадьбы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.