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В больнице умер шестой пострадавший в ДТП в Болотнинском районе

28 октября 2020, 18:55
Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

В больнице 28 октября скончался шестой пострадавший в ДТП с автобусом на новосибирской трассе. Авария случилась 26 октября в Болотнинском районе. Последней жертвой жуткой аварии стал 46-летний мужчина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Напомним, автомобиль Toyota под управлением 52-летнего водителя по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась со встречным пассажирским автобусом. Водитель погиб на месте.

Также сразу скончались 33-летняя пассажирка и двое детей: девочки 5 и 8 лет. Позже в больнице умерла 50-летняя пассажирка.

Сообщается, что находившиеся в машине возвращались в Томск со свадьбы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

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#Новости#Происшествия
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