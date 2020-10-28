В комиссию по киоскам мэрии Новосибирска попал депутат, поддержавший Яковенко

В комиссию мэрии Новосибирска по работе с нестационарными торговыми объектами включили директора муниципального похоронного предприятия Сергея Бондаренко. Он ранее поддержал вице-спикера Евгения Яковенко, который вошел в комиссию по этике.
Вместе с депутатом горсовета Бондаренко в комиссию вошли единороссы Александр Тарасов и Павел Чернышев и коммунист Андрей Любавский. Бондаренко и Любавский попали в комиссию, которая решает вопросы с демонтажом незаконных киосков.
Ранее Яковенко включили в комиссию по этике, но независимые кандидаты были против его кандидатуры, тогда как Сергей Бондаренко поддержал. Он назвал депутата надежным и справедливым человеком.
Напомним, бизнес семьи депутата Яковенко связан с киосками.