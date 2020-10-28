В Краснообске достроен спорткомплекс с искусственным льдом

В Краснообске введен в строй новый ФОК с искусственным льдом. Торжественное открытие объекта назначено на ноябрь. Но уже сейчас в спортивном комплексе смогут заниматься около 100 человек в смену. Площадка также станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колосс».
Строительство спортобъекта стартовало в 2012 году. Потом было заморожено. И лишь в 2018 году возобновлено по поручению губернатора НСО Андрея Травникова.
Новый комплекс имеет площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Также он оснащен трибунами на 160 зрителей. ФОК в Краснообске – уже второй спортивный объект, введенный в эксплуатацию в регионе в 2020 году. Ранее был построен и введен в эксплуатацию региональный центр волейбола.
Продолжается строительство спортивных объектов в Новосибирске (новая ледовая арена), Колывани и Кольцово. В планах реконструкция стадиона «Труд» в Куйбышеве.