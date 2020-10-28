В Краснообске достроен спорткомплекс с искусственным льдом

Новый комплекс имеет площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Также он оснащен трибунами на 160 зрителей. ФОК в Краснообске – уже второй спортивный объект, введенный в эксплуатацию в регионе в 2020 году. Ранее был построен и введен в эксплуатацию региональный центр волейбола.