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В Краснообске достроен спорткомплекс с искусственным льдом

28 октября 2020, 17:02
Площадка также станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колосс»

В Краснообске введен в строй новый ФОК с искусственным льдом. Торжественное открытие объекта назначено на ноябрь. Но уже сейчас в спортивном комплексе смогут заниматься около 100 человек в смену. Площадка также станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колосс».

Строительство спортобъекта стартовало в 2012 году. Потом было заморожено. И лишь в 2018 году возобновлено по поручению губернатора НСО Андрея Травникова.

Новый комплекс имеет площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Также он оснащен трибунами на 160 зрителей. ФОК в Краснообске – уже второй спортивный объект, введенный в эксплуатацию в регионе в 2020 году. Ранее был построен и введен в эксплуатацию региональный центр волейбола.

Продолжается строительство спортивных объектов в Новосибирске (новая ледовая арена), Колывани и Кольцово. В планах реконструкция стадиона «Труд» в Куйбышеве.

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