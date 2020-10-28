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В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии 53 дома остались без тепла

28 октября 2020, 13:47
Тепло обещают вернуть 29 октября.

Авария на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска привела к отключению тепла в 53 многоквартирных домах.

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, ночью на теплосетях был выявлен дефект, на который указало увеличение подпитки сетевой воды. Экстренно была отключена магистральная теплотрасса на улице Связистов. Повреждение было обнаружено наутро, сейчас ведутся ремонтные работы. Теплоснабжение не получают на данный момент 69 объектов.

Работы завершаться в ночь на 29 октября, только после этого горячая вода и тепло поступит в дома.

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#Новости#Происшествия
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