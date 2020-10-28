В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии 53 дома остались без тепла

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, ночью на теплосетях был выявлен дефект, на который указало увеличение подпитки сетевой воды. Экстренно была отключена магистральная теплотрасса на улице Связистов. Повреждение было обнаружено наутро, сейчас ведутся ремонтные работы. Теплоснабжение не получают на данный момент 69 объектов.