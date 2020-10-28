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В Новосибирске более 1,7 млрд руб. потратили на ремонт дорог

28 октября 2020, 20:21
На средства нацпроекта и муниципальной программы обновили 45 километров дорог.

В мэрии Новосибирска подвели итог дорожному ремонту в 2020 году. Всего на эти цели было потрачено 1,7,млрд руб. На эти средства был отремонтирован 41 участок городских улиц. На средства нацпроекта и муниципальной программы обновили 45 километров дорог.

В частности завершен ремонт 27-километрового участка от улицы Сухарной до выезда из города в сторону Бердска. Началась реконструкция улиц Кедровой и 2-й Станционной. Отремонтированы несколько важных с точки зрения городской дорожной сети перекрестков.

В следующем году в Новосибирске продолжится масштабный ремонт дорог. Подвергнутся реконструкции выезды из города на улицах Большой, Кедровой и на Гусинобродском шоссе. Также на карте будущих ремонтов улицы Хилокская, Волочаевская и Сибиряков-Гвардейцев.

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