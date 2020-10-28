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В Новосибирске женщина выкинула стулья с 12 этажа на припаркованные машины

28 октября 2020, 20:56
Пострадали два автомобиля.

Вечером 27 октября в Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент. Женщина выбросила из окна 12 этажа дома на улице Ударной на припаркованные машины несколько стульев. Об этом сообщает паблик Ленинского района в соцсетях.

Пострадали два автомобиля. У одного повреждена крыша, у другого - капот. Оба владельца транспортных средств написали заявления в полицию. Устанавливается сумма ущерба.

По сообщениям очевидцев, дебоширка была в неадекватном состоянии. Когда ее выводили полицейские, она выкрикивала всякие непотребные вещи.

#Новости#Происшествия
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