В новосибирские больницы купили 300 новых концентраторов кислорода

Почти 15 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и 300 концентраторов кислорода приобретут в больницы Новосибирской области. Дополнительное оборудование будет направлено на борьбу с коронавирусом. Такая информация прозвучала 28 октября на заседании Правительства НСО.
Средства на дополнительную защиту от COVID-19 выделены из резервного фонда правительства. На оборудование будет потрачено 19,5 млн рублей. Еще 15 млн рублей потратят на СИЗы. Об том сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Сообщается, что СИЗы – это 7 тысяч одноразовых халатов, 3 с половиной тысячи комплектов одноразовой медицинской защитной одежды и без малого 4 тысячи комплектов одноразовой медицинской одежды для врача-инфекциониста.