В новосибирские больницы купили 300 новых концентраторов кислорода

Почти 15 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и 300 концентраторов кислорода приобретут в больницы Новосибирской области. Дополнительное оборудование будет направлено на борьбу с коронавирусом. Такая информация прозвучала 28 октября на заседании Правительства НСО.