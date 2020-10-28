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Волонтеры и студенты помогают врачам Бердской ЦГБ

28 октября 2020, 15:59
В больнице всего два участковых врача.

Поликлиники Бердска испытывают дефицит в специалистах. В период пандемии коронавируса и с ростом числа заболевших ОРВИ резко возрос спрос на терапевтов.

Сложная ситуация наблюдается в поликлинике №2, где, по словам читателей Бердск-Онлайн, работают всего два участковых терапевта. Эту информацию подтвердила главврач ЦГБ Алла Дробинская. В поликлинике осталось два-три доктора, один из которых на больничном.

Руководство обратилось за помощью к Центру здоровья, студентам-медикам и студотряд НГМУ. Студенты-ординаторы института отказались ездить в Бердск.

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