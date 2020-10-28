Волонтеры и студенты помогают врачам Бердской ЦГБ

Сложная ситуация наблюдается в поликлинике №2, где, по словам читателей Бердск-Онлайн, работают всего два участковых терапевта. Эту информацию подтвердила главврач ЦГБ Алла Дробинская. В поликлинике осталось два-три доктора, один из которых на больничном.