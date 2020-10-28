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Встреча в Новосибирске «Локомотив» - «Белогорье» отложена из-за коронавируса

28 октября 2020, 20:06
Решением Роспотребнадзора команда из Белгорода отстранена от игр и тренировок на две недели.

Назначенная на 31 октября встреча между волейбольными командами «Локомотив» и «Белогорье» отложена на неопределенный срок. Решением Роспотребнадзора команда из Белгорода отстранена от игр и тренировок на две недели.

Ранее уже из-за коронавируса в новосибирской команде были отложены матчи с московским «Динамо», «Зенитом» из Санкт-Петербурга и новоуренгойским «Факелом». Последний раз команда Пламена Константинова выходила на площадку 11 октября в Кемерове. С 16 октября железнодорожники отстранены от тренировочного процесса.

В текущем сезоне «Локомотив» успел провести четыре игры, выиграв половину из них. Следующий старт для новосибирской команды запланирован на 9-11 ноября. В Ханты-Мансийске пройдет полуфинал Кубка России по волейболу. «Локомотив» сыграет с красноярским «Енисеем», нижневартовским «Самотлором» и «Белогорьем», если белгородцы успеют выздороветь.

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