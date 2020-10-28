Встреча в Новосибирске «Локомотив» - «Белогорье» отложена из-за коронавируса

Ранее уже из-за коронавируса в новосибирской команде были отложены матчи с московским «Динамо», «Зенитом» из Санкт-Петербурга и новоуренгойским «Факелом». Последний раз команда Пламена Константинова выходила на площадку 11 октября в Кемерове. С 16 октября железнодорожники отстранены от тренировочного процесса.