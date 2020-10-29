Андрей Кузнецов вышел из капитала холдинга «Сибирский гигант»

На сегодня торговая сеть насчитывает 32 магазина, в том числе гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас» и универсамы «Горожанка». В проглом году «Сибирский гигант» впервые показал убыток, потеряв 44,5 млн руб.