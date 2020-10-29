Андрей Кузнецов вышел из капитала холдинга «Сибирский гигант»

Экс-депутат Заксобрания НСО, бизнесмен Александр Манцуров отныне владелец 100% в головной компании сети ритейла «Сибирский гигант» — ООО «ТХ “Сибирский гигант”». Его недавний партнер Андрей Кузнецов вышел из бизнеса, сообщает издание «Коммерсантъ Новосибирск».
Доля Манцурова теперь оценивается в 33 млн руб. Это полная стоимость предприятия. Ранее Кузнецову принадлежали 47,15% акций. Это 15,6 млн руб.
На сегодня торговая сеть насчитывает 32 магазина, в том числе гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас» и универсамы «Горожанка». В проглом году «Сибирский гигант» впервые показал убыток, потеряв 44,5 млн руб.