Глава Хабаровского края подвел итог 100 дням работы на посту

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев осветил свою работу с федеральным центром. Накануне он провел ряд встреч в Москве. С вице-премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым они обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2035 года и задачи, стоящие непосредственно перед руководством Хабаровского края. С вице-премьером и руководителем аппарата Правительства РФ Дмитрием Григоренко разобрали ранее завизированные Михаилом Мишустиным письма врио о дороге Совгавань — Ванино, дамбах, аварийных домах и о проблемах дольщиков.
Также глава Хабаровского края встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, с которым обсудили вопросы чистки рядов партии в регионе, и главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.
В рамках пресс-конференции Дегтярев рассказал о формировании обновленной команды правительства края.
«Команда сформирована на 90 процентов. У нас 18 министров. Из них 2 самарца — министры культуры и транспорта. Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — сказал он.
Он также отметил, что решается вопрос о главах двух министерств. Поменяется глава Минприроды — им станет хабаровчанин, а на главу местного Минздрава конкурс по-прежнему продолжается.
Дегтярев также отметил, что госдолг Хабаровского края в этом году снижать не планируется — спад доходов населения из-за пандемии позволил сверстать только дефицитный бюджет. Однако удалось сократить расходы на обслуживание займов.
Вопросы социального блока также не остались без внимания. Дегтярев отметил, что с оттоком населения он будет бороться улучшением благосостояния жителей.
Стоит отметить, что за прошедшие три месяца на посту команде врио удалось систематизировать инвестиционный портфель региона — в нем 338 проектов на 2,1 триллиона рублей. Приоритетными направлениями экономики Дегтярев назвал жилищное и промышленное строительство. Здесь он особо выделил мост на Сахалин, который, по его мнению, пойдет на пользу экономике края.Также врио отметил горнорудное дело, транспортную инфраструктуру, лесопереработку, а также связь и IT.
Также Дегтярев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе. К 2024 году край планируется обеспечить овощами на 100%. Будет продолжаться и работа по вовлечению бизнеса в развитие социальной сферы.
Михаил Дегтярев также отвечал и на локальные вопросы о строительстве новых домов, школ и больниц. Врио лично следит за процессом решения тех или иных проблем, в частности за строительством дома для погорельцев в Николаевском районе.