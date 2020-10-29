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Глава Хабаровского края подвел итог 100 дням работы на посту

29 октября 2020, 06:00
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел пресс-конференцию в формате онлайн. За два часа он ответил на более 40 вопросов о своей 100-дневной деятельности на посту руководителя региона.

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев осветил свою работу с федеральным центром. Накануне он провел ряд встреч в Москве. С вице-премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым они обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2035 года и задачи, стоящие непосредственно перед руководством Хабаровского края. С вице-премьером и руководителем аппарата Правительства РФ Дмитрием Григоренко разобрали ранее завизированные Михаилом Мишустиным письма врио о дороге Совгавань — Ванино, дамбах, аварийных домах и о проблемах дольщиков.

Также глава Хабаровского края встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, с которым обсудили вопросы чистки рядов партии в регионе, и главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

В рамках пресс-конференции Дегтярев рассказал о формировании обновленной команды правительства края.

«Команда сформирована на 90 процентов. У нас 18 министров. Из них 2 самарца — министры культуры и транспорта. Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — сказал он.

Он также отметил, что решается вопрос о главах двух министерств. Поменяется глава Минприроды — им станет хабаровчанин, а на главу местного Минздрава конкурс по-прежнему продолжается.

Дегтярев также отметил, что госдолг Хабаровского края в этом году снижать не планируется — спад доходов населения из-за пандемии позволил сверстать только дефицитный бюджет. Однако удалось сократить расходы на обслуживание займов.

Вопросы социального блока также не остались без внимания. Дегтярев отметил, что с оттоком населения он будет бороться улучшением благосостояния жителей.

Стоит отметить, что за прошедшие три месяца на посту команде врио удалось систематизировать инвестиционный портфель региона — в нем 338 проектов на 2,1 триллиона рублей. Приоритетными направлениями экономики Дегтярев назвал жилищное и промышленное строительство. Здесь он особо выделил мост на Сахалин, который, по его мнению, пойдет на пользу экономике края.Также врио отметил горнорудное дело, транспортную инфраструктуру, лесопереработку, а также связь и IT.

Также Дегтярев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе. К 2024 году край планируется обеспечить овощами на 100%. Будет продолжаться и работа по вовлечению бизнеса в развитие социальной сферы.

Михаил Дегтярев также отвечал и на локальные вопросы о строительстве новых домов, школ и больниц. Врио лично следит за процессом решения тех или иных проблем, в частности за строительством дома для погорельцев в Николаевском районе.

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