Грабители с травматическим пистолетом напали на прохожего в Новосибирске

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, нападение они совершили 26 октября на улице Комсомольской. 19-летнего прохожего напугали пистолем, и тот отдал 12 500 рублей. После ограбления потерпевший заявил в полицию и описал нападавших. Через несколько часов полиция задержала 16-летнего и 18-летнего жителей Кировского района. Парни уже имели проблемы с законом.