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Грабители с травматическим пистолетом напали на прохожего в Новосибирске

29 октября 2020, 12:16
У подозреваемых изъяли травматические пистолеты.

Двое парней забрали у прохожего деньги, угрожая травматическим пистолетом в Новосибирске. Полиция задержала подозреваемых, одному из них 16 лет.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, нападение они совершили 26 октября на улице Комсомольской. 19-летнего прохожего напугали пистолем, и тот отдал 12 500 рублей. После ограбления потерпевший заявил в полицию и описал нападавших. Через несколько часов полиция задержала 16-летнего и 18-летнего жителей Кировского района. Парни уже имели проблемы с законом.

По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело.

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