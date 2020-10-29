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Как поведет себя нефть в дальнейшем

29 октября 2020, 16:59
На падении цены сказалось объявление карантинов в Германии и Франции

Сегодня, 29 октября, котировки нефти на утренних торгах прибавили около 0,2%. Это выглядит оптимистично после вчерашнего падения более чем на 5%.

Причиной негативных настроений стало объявление новых карантинов во Франции и Германии. Из-за этого начался вал распродаж рисковых активов, что затронуло и сырьевой рынок, сообщает "Нефть Капитал". Дальнейшие ограничения, в случае их введения, не поспособствуют повышению спроса на нефть, а это значит что скорого восстановления баланса на этом рынке можно будет не ждать.

В сложившихся обстоятельствах увеличение нефтедобычи в Ливии создает дополнительные риски на сторона предложения. Ведь если по миру прокатится новая волна масштабных локдаунов, потребности экономики в нефти рухнут.

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