Как поведет себя нефть в дальнейшем

Причиной негативных настроений стало объявление новых карантинов во Франции и Германии. Из-за этого начался вал распродаж рисковых активов, что затронуло и сырьевой рынок, сообщает "Нефть Капитал". Дальнейшие ограничения, в случае их введения, не поспособствуют повышению спроса на нефть, а это значит что скорого восстановления баланса на этом рынке можно будет не ждать.