Как поведет себя нефть в дальнейшем

Сегодня, 29 октября, котировки нефти на утренних торгах прибавили около 0,2%. Это выглядит оптимистично после вчерашнего падения более чем на 5%.
Причиной негативных настроений стало объявление новых карантинов во Франции и Германии. Из-за этого начался вал распродаж рисковых активов, что затронуло и сырьевой рынок, сообщает "Нефть Капитал". Дальнейшие ограничения, в случае их введения, не поспособствуют повышению спроса на нефть, а это значит что скорого восстановления баланса на этом рынке можно будет не ждать.
В сложившихся обстоятельствах увеличение нефтедобычи в Ливии создает дополнительные риски на сторона предложения. Ведь если по миру прокатится новая волна масштабных локдаунов, потребности экономики в нефти рухнут.