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Новосибирская область попала в рейтинг лучших регионов по вводу жилья

29 октября 2020, 14:48
Новосибирская область попала в десятку лучших.

Новосибирская область оказалась среди лучших по объёму жилищного строительства в России. Рейтинг составлен на основе данных за 9 месяцев 2020 года.

По данным регионального министра строительства Ивана Шмидта, высокие показатели в сложившихся условиях удерживать очень непросто по нескольким причинам. Во-первых, в строительной отрасли меняются условия работы, во-вторых, на работу влияет и эпидемиологическая обстановка в стране и мире. Министр добавил, что региону удается работать стабильно и уверенно.

С начала года было сдано 1 164,3 тыс. кв.м. жилья, это 114,2% к 2019 году. Добиться таких показателей помогла господдержка в виде льготной ипотеки под 6,5%.

В лидерах по России находится Московская область, Москва, Краснодарский край.

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