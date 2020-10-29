Новосибирская область попала в рейтинг лучших регионов по вводу жилья

По данным регионального министра строительства Ивана Шмидта, высокие показатели в сложившихся условиях удерживать очень непросто по нескольким причинам. Во-первых, в строительной отрасли меняются условия работы, во-вторых, на работу влияет и эпидемиологическая обстановка в стране и мире. Министр добавил, что региону удается работать стабильно и уверенно.