Новосибирская область попала в рейтинг лучших регионов по вводу жилья

Новосибирская область оказалась среди лучших по объёму жилищного строительства в России. Рейтинг составлен на основе данных за 9 месяцев 2020 года.
По данным регионального министра строительства Ивана Шмидта, высокие показатели в сложившихся условиях удерживать очень непросто по нескольким причинам. Во-первых, в строительной отрасли меняются условия работы, во-вторых, на работу влияет и эпидемиологическая обстановка в стране и мире. Министр добавил, что региону удается работать стабильно и уверенно.
С начала года было сдано 1 164,3 тыс. кв.м. жилья, это 114,2% к 2019 году. Добиться таких показателей помогла господдержка в виде льготной ипотеки под 6,5%.
В лидерах по России находится Московская область, Москва, Краснодарский край.