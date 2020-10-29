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Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть должность

29 октября 2020, 17:34
Так он отреагировал на замечание со стороны представителя Кремля

Президент Чечни сделал заявление о готовности уйти со свой должности, пострадать или отдать жизнь. Об этом сообщает "Кавказ Пост" со ссылкой на Телеграмм-канал Рамзана Кадырова.

Лидер Чечни так отреагировал на слова Дмитрия Пескова, напомнившего Кадырову, что внешнюю политику России определяет Путин, а не глава субъекта федерации. Представитель Кремля свои слова произнес после того, как Кадыров назвал президента Франции лидером терроризма.

Кадыров в этой заочной эмоциональной дискуссии отметил, что высказывался не в политическом поле, а, используя свое право человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны. И Пескову, по мнению Кадырова, нужно это принять к сведению.

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