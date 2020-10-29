Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть должность

Президент Чечни сделал заявление о готовности уйти со свой должности, пострадать или отдать жизнь. Об этом сообщает "Кавказ Пост" со ссылкой на Телеграмм-канал Рамзана Кадырова.
Лидер Чечни так отреагировал на слова Дмитрия Пескова, напомнившего Кадырову, что внешнюю политику России определяет Путин, а не глава субъекта федерации. Представитель Кремля свои слова произнес после того, как Кадыров назвал президента Франции лидером терроризма.
Кадыров в этой заочной эмоциональной дискуссии отметил, что высказывался не в политическом поле, а, используя свое право человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны. И Пескову, по мнению Кадырова, нужно это принять к сведению.