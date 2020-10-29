В МЧС предупредили о ЧС в Новосибирской области из-за непогоды

В главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали об угрозе возникновения ЧС из-за гололеда и сильного ветра в регионе.
В области передали экстренное предупреждение из-за ветра, сила которого будет достигать 19-24 м/с. Вместе с ним пройдет дождь со снегом, и вероятна гололедица.
Эти факторы могут привести к возникновению ЧС, таких как обрывы электропередач, падение шатких конструкций, деревьев и др. Ветер может навредить домам, повредив кровли. На дорогах также будет опасная обстановка.
Новосибирцев просят не выезжать за город и быть осторожными в городе. Избегать близкого нахождения с незакрепленными конструкциями и не ходить под деревьями.