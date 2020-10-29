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В Новосибирске умершему от коронавируса профессору установят памятник

29 октября 2020, 15:53
Сбором средств занимаются его коллеги.

В Новосибирске собирают деньги на памятник новосибирскому профессору Цезарю Короленко, умершему от коронавируса.

О сборе средств заявило сообщество психологов и психотерапевтов, к которым за помощью обратилась Российская психотерапевтическая ассоциация.

86-летний профессор Цезарь Короленко работал в Новосибирском государственном медуниверситете, был членом редколлегии лондонского журнала «Антропология и медицина». Он основал новое направление в науке – аддиктология, изучающая зависимое поведение.

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