В Новосибирской области полиция вышла на охоту на должников по штрафам

В ходе рейда полиция выявляла в потоке автомобиль, владелец которого имеет не только неоплаченные штрафы ГИБДД, но и задолженности по алиментам, коммунальным платежам, транспортному налогу и другим видам. Во время проведения рейда сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводили с гражданами разъяснительные беседы.