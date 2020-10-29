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В Новосибирской области полиция вышла на охоту на должников по штрафам

29 октября 2020, 14:55
В Купинском районе за день удалось поймать троих неплательщиков

Новосибирская полиция устроила облаву на тех, кто не платит штрафы. Совместно с судебными приставами сотрудники ГИБДД провели 28 октября на территории Купинского района рейд «Дебитор».

В течение всего дня, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в Купино производись проверка водителей на дебиторскую задолженность. Удалось проверить 25 владельцев транспортных средств.

В ходе рейда полиция выявляла в потоке автомобиль, владелец которого имеет не только неоплаченные штрафы ГИБДД, но и задолженности по алиментам, коммунальным платежам, транспортному налогу и другим видам. Во время проведения рейда сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводили с гражданами разъяснительные беседы.

За день сотрудниками ГАИ было составлено 3 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ – «Неуплата административного штрафа». Совместная работа Госавтоинспекции со службой судебных приставов по выявлению должников будет продолжена.

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