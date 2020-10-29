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Здание в центре Новосибирска украсили испанской росписью

30 октября 2020, 01:48
Потрудились уличные художники

На улицах Новосибирска появился новый арт-объект. Художники расписали стену в центре города в испанском стиле. Об этом с гордостью сообщили в мэрии.

Особенностью этого изображения в жанре «испанская фреска» является то, что картина будто оживает, если смотреть на нее, меняя угол. Желающим полюбоваться на нее нужно приехать к дому №69 по улице Ядринцевской.

В столице Сибири на фасаде дома появилась тихая испанская улочка. Размер изображения – 156 квадратных метров, а высота – 13. Для ее выполнения потребовалась автомобильная вышка.

С помощью проектора ночью был нанесен контур. Затем красками он был наполнен цветом и теплом. На всю работу потребовалось две недели.

- На фоне граффити можно сделать классные селфи, как будто гуляешь где-то в Европе, – рассказал граффитист Дмитрий Яблонский. Картина должна продержаться на стене 10-12 лет.

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