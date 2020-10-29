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Жителя Новосибирска приговорили к пяти годам из-за татуировки на шее

29 октября 2020, 14:24
Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Пять лет колонии получил житель Новосибирска, набив на шее татуировку с запрещенной в России комбинацией цифр.

В пресс-службе Ленинскойго районного суда сообщили, что 28 октября прошло заседание по делу о призыве к экстремистской деятельности в отношении новосибирца Алексея Куниевского. Мужчина не только сделал на своем теле тату с цифрами, относящимися к нацистской и экстремистской символике, но и разместил фото на своей странице в соцсети. Таким образом его обвинили и в публичном призыве к экстремизму.

Поскольку он отбывает наказание по другому делу, его приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

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