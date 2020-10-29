Жителя Новосибирска приговорили к пяти годам из-за татуировки на шее

В пресс-службе Ленинскойго районного суда сообщили, что 28 октября прошло заседание по делу о призыве к экстремистской деятельности в отношении новосибирца Алексея Куниевского. Мужчина не только сделал на своем теле тату с цифрами, относящимися к нацистской и экстремистской символике, но и разместил фото на своей странице в соцсети. Таким образом его обвинили и в публичном призыве к экстремизму.