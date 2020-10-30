Новосибирские чиновники проверили масочный режим в расчетно-кассовых центрах

В Новосибирской области чиновники регионального МинЖКХ продолжают проведение рейдов по выявлению безмасочников. 29 и 30 октября они нагрянули в сеть расчетно-кассовых центров, принимающих коммунальные платежи.
Проверяющие побывали по адресам: ул. Гоголя, 34, ул. Челюскинцев, 18/2; ул. Богдана Хмельницкого, 1; ул. Кропоткина, 263а; Б. Богаткова, 208. Серьезных нарушений они не выявили.
- Сотрудники РЦК не допускают граждан без масок в помещения. Дезинфицирующие средства имеются, - рассказали в пресс-службе правительства.