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Новосибирские чиновники проверили масочный режим в расчетно-кассовых центрах

30 октября 2020, 17:22
Рейды проводились в течение двух дней

В Новосибирской области чиновники регионального МинЖКХ продолжают проведение рейдов по выявлению безмасочников. 29 и 30 октября они нагрянули в сеть расчетно-кассовых центров, принимающих коммунальные платежи.

Проверяющие побывали по адресам: ул. Гоголя, 34, ул. Челюскинцев, 18/2; ул. Богдана Хмельницкого, 1; ул. Кропоткина, 263а; Б. Богаткова, 208. Серьезных нарушений они не выявили.

- Сотрудники РЦК не допускают граждан без масок в помещения. Дезинфицирующие средства имеются, - рассказали в пресс-службе правительства.

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