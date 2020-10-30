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НСО начнет принимать иностранных гостей по электронным визам с нового года

30 октября 2020, 21:59
Для получения визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Сегодня, 30 октября, в правительстве Новосибирской области рассказали о будущем визового режима в России. С нового года в стране вводится единая электронная виза для граждан 52 стран.

Визу можно будет оформить через Интернет за 4 дня. Ее выдадут с целью туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

По данным новосибирских чиновников, срок пребывания иностранцев по данной визе составит 16 дней. При этом не потребуется никаких документов, подтверждающих цель визита. Стоимость визы составит 40 долларов. Для детей до 6 лет она окажется бесплатной.

- Введение электронных виз станет конкурентным преимуществом Новосибирской области в борьбе за туристов и проведении крупных мероприятий, придаст новый импульс развитию местного турбизнеса. Туристская инфраструктура Новосибирской области имеет большой потенциал и готова к приему большого числа прибывающих гостей, – заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

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