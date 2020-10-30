Российским банкам предложили новое решение для борьбы с онлайн-мошенниками

Разработчиком системы выступает компания Group-IB, которая специализируется на защите от киберугроз. Ее новая программа в режиме онлайн анализирует поведение пользователей на сайте и в мобильном приложении, формирует уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты. В будущем это позволяет отличать действия реального клиента от поведения злоумышленников. Технологии дали название Global ID — глобальной идентификации пользователя, сообщает агентство «Интерфакс».