Российским банкам предложили новое решение для борьбы с онлайн-мошенниками

Разработчиком системы выступает компания Group-IB, которая специализируется на защите от киберугроз. Ее новая программа в режиме онлайн анализирует поведение пользователей на сайте и в мобильном приложении, формирует уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты. В будущем это позволяет отличать действия реального клиента от поведения злоумышленников. Технологии дали название Global ID — глобальной идентификации пользователя, сообщает агентство «Интерфакс».
Помимо этого, Fraud Hunting Platform может использоваться в целях обнаружения скрытых угроз и подозрительных связей, данные о которых позволят вычислить мошенников и обнаружить причастных к атаке лиц.
«Мы предложили отечественному рынку систему Fraud Hunting Platform, которая может работать в высоконагруженном режиме, обрабатывать десятки миллионов запросов к интернет-порталам и мобильным приложениям, одновременно блокируя на них вредоносные действия. Новую систему можно отнести к эволюционному развитию семейства продуктов Group-IB для защиты от кибератак», — цитирует «Интерфакс» слова руководителя направления по противодействию онлайн-мошенничеству компании Group-IB Павла Крылова.
Кроме этого, в ходе презентации системы было представлено специальное решение для борьбы с вредоносными ботами — Preventive Proxy. Оно способно работать в составе системы и отличать «хороших» ботов (например, поисковых систем «Яндекс» и Google) от опасных. Последних мошенники используют в целях атак на сайты, веб- и мобильные приложения онлайн-магазинов и интернет-сервисов.