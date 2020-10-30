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«Тяжстанкогидропресс» выходит на пикет в Новосибирске

30 октября 2020, 16:20
Коллектив предприятия готов радикализировать протест.

Профсоюзная организация «Сиброспрофпром» заявила об организации пикетов сотрудниками завода «Тяжстанкогидропресс» у здания заводоуправления. Соответствующее уведомление подано в мэрию. На акцию протеста должны выйти 50 заводчан.

Назначены пикеты на 3 ноября с 11.00 до 12.00. «Будет, скорее всего, холодно, но очень горячо в сердцах возмущенных пикетчиков - работников предприятия», говорится в распространенном релизе.

Люди возмущены хроническими задержками зарплаты, не начислением районного коэффициента, невыдачей спецодежды. За сентябрь люди получили лишь половину заработной платы, хотя время было отработано полностью. В итоге ряд сотрудников получили меньше МРОТ (в Новосибирской области это 15 162 рубля 50 копеек), Это - грубейшее нарушение норм трудового законодательства.

Продукция «Тяжстанкогидропресса» востребована во всем мире. «На данный момент сложилась парадоксальная ситуация: именно трудовой коллектив хочет сохранить уникальное предприятие. А хотят ли этого собственники завода?», - говорится в релизе профсоюзной организации.

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