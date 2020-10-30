«Тяжстанкогидропресс» выходит на пикет в Новосибирске

Люди возмущены хроническими задержками зарплаты, не начислением районного коэффициента, невыдачей спецодежды. За сентябрь люди получили лишь половину заработной платы, хотя время было отработано полностью. В итоге ряд сотрудников получили меньше МРОТ (в Новосибирской области это 15 162 рубля 50 копеек), Это - грубейшее нарушение норм трудового законодательства.