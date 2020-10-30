Умные браслеты спасли жизни 45 новосибирцам

Умные браслеты со специальным QR-кодом сообщают об истории болезни пациента, который оказалась в экстремальной ситуации. Так, человек может потерять сознание или потеряться в городе, у него может возникнуть приступ и др. В этот момент вызов поступает медикам, полиции и соцслужбам. Гаджет содержит информацию о хронических заболеваниях, лекарствах, которые больной принимает, а также телефоны близких и родных, адрес проживания и др.