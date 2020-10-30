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Умные браслеты спасли жизни 45 новосибирцам

30 октября 2020, 10:39
Их используют более 5 тыс. граждан.

45 новосибирцам в экстренных ситуациях помогли умные браслеты. О проекте «Система идентификации человека в экстремальных ситуациях», который реализуют в мегаполисе, рассказала мэрия.

Умные браслеты со специальным QR-кодом сообщают об истории болезни пациента, который оказалась в экстремальной ситуации. Так, человек может потерять сознание или потеряться в городе, у него может возникнуть приступ и др. В этот момент вызов поступает медикам, полиции и соцслужбам. Гаджет содержит информацию о хронических заболеваниях, лекарствах, которые больной принимает, а также телефоны близких и родных, адрес проживания и др.

Такие устройства получили более 7 тыс. граждан, но пользуются пока 5200 человек.

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