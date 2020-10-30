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В электропоезде Бердск-Новосибирск поймали 30 пассажиров без масок

30 октября 2020, 15:33
Нерадивые пассажиры отделались профилактическими беседами.

Минтранс НСО 30 октября провел очередной рейд по соблюдению масочного режима на транспорте. В электропоезде 6608 Бердск-Новосибирск совместно с полицейскими поймали 35 пассажиров без масок. Строго карать их не стали: нерадивые пассажиры отделались профилактическими беседами.

Как рассказала гендиректора АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева, в особой зоне риска оказываются кассиры-контролеры. Каждый из них в день соприкасается с 2 тысячами человек. С теми, кто пренебрегает защитой - проводятся разъяснительные беседы. Предупреждения о необходимости носить маски каждые 15-20 минут звучат по громкой связи.

С начала месяца в ходе 62 рейдов минтранса было составлено 9 протоколов. 45 масок продано пассажирам в пути.

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#Новости#Транспорт
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