В электропоезде Бердск-Новосибирск поймали 30 пассажиров без масок

Как рассказала гендиректора АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева, в особой зоне риска оказываются кассиры-контролеры. Каждый из них в день соприкасается с 2 тысячами человек. С теми, кто пренебрегает защитой - проводятся разъяснительные беседы. Предупреждения о необходимости носить маски каждые 15-20 минут звучат по громкой связи.