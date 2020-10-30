В Новосибирске осудят зиц-председателя ООО «Спектр»

В Центральном район Новосибирска прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она подозревается в незаконном обороте средств платежей.
В 2019 году женщина за 10 тысяч рублей создала на свое имя фирму-однодневку ООО «Спектр». Затем гражданка в 7 банках открыла расчетные счета. Все данные женщина передала своему знакомому.
Впоследствии через банковские счета фирмы-однодневки обналичили свыше 6 миллионов рублей. Кто это сделал - пока не установлено. Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Новосибирска.