В Новосибирске подросток убил соперника из-за девушки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве. На скамье подсудимых окажется 18-летний подросток.
В январе 2020 года он, еще будучи несовершеннолетним, откликнулся нка просьбу приятеля припугнуть 19-летнего парня, с которым они поссорились из-за девушки. 11 января он взял нож и отправился на встречу с обидчиком своего знакомого.
После непродолжительной беседы юноша выхватил нож и нанес оппоненту 10 ударов в шею. Тело убитого он закопал в лесу, после чего с места происшествия скрылся.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело передается в суд.