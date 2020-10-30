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В Новосибирске подросток убил соперника из-за девушки

30 октября 2020, 17:17
После непродолжительной беседы юноша выхватил нож и нанес оппоненту 10 ударов в шею.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве. На скамье подсудимых окажется 18-летний подросток.

В январе 2020 года он, еще будучи несовершеннолетним, откликнулся нка просьбу приятеля припугнуть 19-летнего парня, с которым они поссорились из-за девушки. 11 января он взял нож и отправился на встречу с обидчиком своего знакомого.

После непродолжительной беседы юноша выхватил нож и нанес оппоненту 10 ударов в шею. Тело убитого он закопал в лесу, после чего с места происшествия скрылся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело передается в суд.

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#Новости#Криминал
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