В Новосибирске торговцы стихийного рынка завалили мусором двор на проспекте Маркса

Сегодня, 30 октября, жители Новосибирска пожаловались на свинство торговцев стихийного рынка. В сообществе АСТ-54 они опубликовали фотографию территории между домами на проспекте Карла Маркса, 6/1 и Ватутина, 31/1.
- Cтихийный рынок возле остановки «Ватутина» считает, что имеет право выкидывать мусор в промышленном масштабе прямо к жильцам. Рядом находится парк, но в него скоро уже и не попадёшь, дорожки завалены мусором, - рассказали новосибирцы.
Жители города полагают, что разговоры об умных остановках и других высокотехнологичных находках выглядят смешными на фоне происходящего. Они полагают, что городу сначала надо научиться решать проблемы таких мусорных завалов.