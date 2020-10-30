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В Новосибирске торговцы стихийного рынка завалили мусором двор на проспекте Маркса

30 октября 2020, 20:52
Местные жители жалуются на невозможность пройти по тротуарам

Сегодня, 30 октября, жители Новосибирска пожаловались на свинство торговцев стихийного рынка. В сообществе АСТ-54 они опубликовали фотографию территории между домами на проспекте Карла Маркса, 6/1 и Ватутина, 31/1.

- Cтихийный рынок возле остановки «Ватутина» считает, что имеет право выкидывать мусор в промышленном масштабе прямо к жильцам. Рядом находится парк, но в него скоро уже и не попадёшь, дорожки завалены мусором, - рассказали новосибирцы.

Жители города полагают, что разговоры об умных остановках и других высокотехнологичных находках выглядят смешными на фоне происходящего. Они полагают, что городу сначала надо научиться решать проблемы таких мусорных завалов.

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