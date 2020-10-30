В Новосибирске торговцы стихийного рынка завалили мусором двор на проспекте Маркса

- Cтихийный рынок возле остановки «Ватутина» считает, что имеет право выкидывать мусор в промышленном масштабе прямо к жильцам. Рядом находится парк, но в него скоро уже и не попадёшь, дорожки завалены мусором, - рассказали новосибирцы.