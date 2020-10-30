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В Новосибирске увеличилось число амбулаторных пациентов с коронавирусом

30 октября 2020, 10:05
В области стабилизировалось количество вновь выявляемых случаев.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что количество амбулаторных пациентов с коронавирусом увеличилось. По его словам, это позитивная динамика.

В министерстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация в области стабилизируется. Так, выявляемых больных Covid-19 не становится больше, вместе с этим растет число пациентов, которых переводят на амбулаторное долечивание или выписывают.

В то же время говорить о выходе на плато пока рано.

Напомним, что для инфекционных стационаров были закуплены средства индивидуальной защиты и кислородные концентраторы.

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