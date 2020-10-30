В Оренбурге пьяные подростки уснули на рельсах и едва не погибли под поездом

Тюменцам со следующего года запретят приходить на пляж с бревнами. Как сообщает nashgorod.ru, МЧС установили новые правила, согласно которым также нельзя будет приходить на пляж с животными, плавать на предметах, не предназначенных для этого, и подавать ложные сигналы тревоги. В этом году горожане чаще обычного отдыхали в запрещённых для этого местах. По данным МЧС России по Тюменской области, за минувшее лето в водоемах погибли 24 человека.