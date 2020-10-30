Оренбургская область
В Оренбурге пьяные подростки уснули на рельсах и едва не погибли под поездом. Как пишет 56orb.ru, медицинское освидетельствование подтвердило, что несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, спиртное они попросили купить незнакомца около магазина. На молодых людей составили административные протоколы.
Татарстан
В соцсетях появилось видео с пассажиркой в бумажной маске клоуна, сообщает inkazan.ru. Инцидент произошел в трамвае Альметьевска. Женщина отказывалась надевать маску, аргументируя это нежеланием покупать ее в аптеке. А когда трамвай так и не двинулся с места надела детскую маску клоуна.
Омская область
В омском Минздраве прокомментировали возможную забастовку водителей скорых. Как пишет gorod55.ru, анонимный работник скорой опубликовал информацию в сети о некой «программе сопротивления станции скорой помощи». Сотрудники недовольны отменой премиальной части, а также переполненными больницами, в которых не хотят принимать коронавирусных больных. В ведомстве заверили, что никаких забастовок на самом деле не планируется, работа идет в обычном режиме.
Карелия
Карельским школьникам запретили ходить в торговые центры. Как сообщает karelinform.ru, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за большого числа заразившихся COVID-19. Указ будет действовать до конца ноября этого года.
Тюменская область
Тюменцам со следующего года запретят приходить на пляж с бревнами. Как сообщает nashgorod.ru, МЧС установили новые правила, согласно которым также нельзя будет приходить на пляж с животными, плавать на предметах, не предназначенных для этого, и подавать ложные сигналы тревоги. В этом году горожане чаще обычного отдыхали в запрещённых для этого местах. По данным МЧС России по Тюменской области, за минувшее лето в водоемах погибли 24 человека.
Хабаровский край
Из Хабаровска пытались незаконно вывезти почти 40 тысяч долларов. Как сообщает transsibinfo.com, гражданин России вёз в Узбекистан крупную сумму наличных денег, не задекларировав их. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По его словам, он не читал таможенные правила и не знал о необходимости декларировать наличные.
Ставропольский край
Сельский глава на Ставрополье незаконно раздаривал государственную землю друзьям. Как пишет newstracker.ru, стоимость участков составила более 820 тысяч рублей. Мужчина подделал выписки из похозяйственной книги, передав приятелям три земельных участка. В отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Челябинская область
На восьмилетнего ребенка в Челябинске рухнула огромное старое дерево во дворе дома. Как пишет «Курс дела», пострадавшую девочку доставили в реанимацию, у нее зафиксированы сложные переломы руки и ноги, а также многочисленные ссадины по всему телу. По словам местных жителей, в этом дворе есть ещё несколько деревьев, которые представляют опасность, однако вовремя их никто не спиливает.
ХМАО
В Сургуте местные жители не могут приобрести в аптеках антибиотики и противогриппозные препараты, которые назначает им врач в ходе лечения. Как пишет muksun.fm, до этого с похожей проблемой столкнулись почти все жители региона. Массово они стали писать об этом губернатору. Комарова объяснила нехватку лекарств широким спросом, изменением системы маркировок и задержками поставок. Следить за пополнением лекарств в аптеках глава округа поручила региональному депздраву.
Волгоградская область
Волгоградку наказали за призывы к участию в хабаровских протестах. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, местная жительница является администратором одного из сообществ в социальной сети ВКонтакте. В этом сообществе были размещены призывы к участию в протестных мероприятиях, направленных на поддержку жителей городе Хабаровска. Суд назначил ей выплатить штраф.
Свердловская область
Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19. Соловьев считает, что нужны достаточные меры воздействия для разрыва цепочек распространения коронавируса. Снижение заболеваемости можно наблюдать через две-три недели. Основной критерий для блокировки — это заполненность коек в реанимации, пишет издание tagilcity.ru. В Екатеринбурге из-за нехватки персонала заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным COVID-19.
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге могут отменить новогодние елки. Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что все новогодние мероприятия в Северной столице – под вопросом в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Вероятнее всего, торжества отменят, пишет newia.ru.
Башкирия
Житель Уфы через суд потребовал официальных извинений от Российской Федерации, пишет Mkset . Ранее мужчину обвинили в ограбление аптеки из-за ложного доноса.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде власти хотят потратить более 2,3 миллионов рублей на тур для двух блогеров, пишет newsnn.ru. Он запланирован на 3 дня, а освещать местные достопримечательности должны женщина и мужчина от 25 до 38 лет.
Удмуртия
В Ижевске местный житель может заплатить штраф в 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма. Как отмечают журналисты udm-info.ru , в соцсетях он публиковал материалы якобы свидетельствующие, что представители немецкой армии не уничтожали евреев во время ВОВ.
Ростовская область
Заслуженный врач РФ Валерий Буштырев рассказал журналистам rostovgazeta.ru про ночь в 20-й горбольнице, когда умерли сразу 13 человек. По его словам, реаниматологи этой смены плакали из-за невозможности помочь людям - на 27 больных пришлось только два врача.
Приморье
В Приморье школьник выплатит компенсацию учителю за угрозы убийством, пишет vostokmedia.com. 11-классник обещал убить свою учительницу английского языка из-за тройки в полугодии.
Хакасия
Больницы Саяногорска переполнены, в них нет мест для COVIDных больных. Несмотря на то, что ежедневно в Саяногорске из инфекционного отделения выписывают от 10 до 15 человек выздоровевших пациентов, мест для вновь заболевших коронавирусом не хватает, сообщает newkhakasiya.online. Имеющийся в городе аппарат компьютерной томографии загружен сверх предела. Если раньше на нем проводилось 20-30 исследований, то сейчас - около сотни.