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Мэрия Новосибирска продала автомобили бизнес-класса по заниженной цене

31 октября 2020, 09:01
Коммунисты настаивают на проверке.

Члены фракции КПРФ потребовали от мэра Новосибирска разобраться в продаже муниципальных машин по заниженной цене.

Депутаты выяснили, что МКУ «Хозяйственное управление» продало ООО «Автомир-54» четыре Toyota Camry (2007-2008 года) по цене в три раза ниже рыночной - от 189 до 256 тысяч рублей.

Странную стоимость заметили Антон Бурмистров и Виктор Стрельников. Дилер пояснил депутатам, что авто нуждаются в ремонте, потому обошлись так дешево. Но депутаты все равно настаивают на проверке. Они попросили мэра Анатолия Локтя и его замов Геннадия Захарова и Бориса Буреева выяснить причину продажи. Депутаты при этом уточняют, что это претензия не к мэру, а, видимо, к чиновникам от прежнего руководства, которые остались в администрации.

«Политика «прятать изъяны» – априори тупиковая. Наша фракция готовит пакет предложений, которые позволят сделать процесс управления муниципальным имуществом более прозрачным и понятным», - заявил Стрельников.

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