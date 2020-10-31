Мэрия Новосибирска продала автомобили бизнес-класса по заниженной цене

Странную стоимость заметили Антон Бурмистров и Виктор Стрельников. Дилер пояснил депутатам, что авто нуждаются в ремонте, потому обошлись так дешево. Но депутаты все равно настаивают на проверке. Они попросили мэра Анатолия Локтя и его замов Геннадия Захарова и Бориса Буреева выяснить причину продажи. Депутаты при этом уточняют, что это претензия не к мэру, а, видимо, к чиновникам от прежнего руководства, которые остались в администрации.