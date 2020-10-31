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На Красном проспекте Новосибирска водители пробили колеса автомобилей

31 октября 2020, 23:35
У них на пути оказался открытый люк

Сегодня, 31 октября, новосибирские автомобилисты рассказали о ловушке, которая поджидает водителей на Красном проспекте. Здесь в районе дома №8 несколько человек пробили колеса своих автомобилей в открытом люке.

- Вместе со мной битву с колодцем проиграли ещё несколько автомобилистов. Конечно же, как это обычно бывает, ограждение валяется на обочине, а посреди главной улицы Новосибирска, лёгким зимним снежком ласково припорошило этот «объект инфраструктуры» любимого города, - рассказал подписчик сообщества АСТ-54.

По словам водителя автомобиля Lexus, маневрировать в снежную погоду между люками тяжело и опасно. Они призвал всех к внимательности и осторожности.

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#Новости#Происшествия
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