На Красном проспекте Новосибирска водители пробили колеса автомобилей

Сегодня, 31 октября, новосибирские автомобилисты рассказали о ловушке, которая поджидает водителей на Красном проспекте. Здесь в районе дома №8 несколько человек пробили колеса своих автомобилей в открытом люке.
- Вместе со мной битву с колодцем проиграли ещё несколько автомобилистов. Конечно же, как это обычно бывает, ограждение валяется на обочине, а посреди главной улицы Новосибирска, лёгким зимним снежком ласково припорошило этот «объект инфраструктуры» любимого города, - рассказал подписчик сообщества АСТ-54.
По словам водителя автомобиля Lexus, маневрировать в снежную погоду между люками тяжело и опасно. Они призвал всех к внимательности и осторожности.