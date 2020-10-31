На Красном проспекте Новосибирска водители пробили колеса автомобилей

- Вместе со мной битву с колодцем проиграли ещё несколько автомобилистов. Конечно же, как это обычно бывает, ограждение валяется на обочине, а посреди главной улицы Новосибирска, лёгким зимним снежком ласково припорошило этот «объект инфраструктуры» любимого города, - рассказал подписчик сообщества АСТ-54.