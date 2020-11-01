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Бердский таксист готов бесплатно возить медиков

1 ноября 2020, 21:38
Бесплатный проезд медработникам он обещает с 1 ноября.

Бердский таксист Иван Андреев предложил врачам бесплатный проезд к пациентам в Бердске и Академгородке. Он разместил в соцсетях объявление, сообщающее о его инициативе. Об этом рассказывает КП-Новосибирск.

Бесплатный проезд медработникам он обещает с 1 ноября. Однако за первый день ни один врач услугами бесплатного извоза не воспользовался.

Тогда таксист сам обратился к врачу Бердской ЦРБ, чтобы спланировать график развоза медиков. "Я часто катаюсь с пассажирами, они жалуются, что не могут дождаться врача на дом часами", - написал Иван Андреев в объявлении.

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