Бердский таксист готов бесплатно возить медиков

Бердский таксист Иван Андреев предложил врачам бесплатный проезд к пациентам в Бердске и Академгородке. Он разместил в соцсетях объявление, сообщающее о его инициативе. Об этом рассказывает КП-Новосибирск.
Бесплатный проезд медработникам он обещает с 1 ноября. Однако за первый день ни один врач услугами бесплатного извоза не воспользовался.
Тогда таксист сам обратился к врачу Бердской ЦРБ, чтобы спланировать график развоза медиков. "Я часто катаюсь с пассажирами, они жалуются, что не могут дождаться врача на дом часами", - написал Иван Андреев в объявлении.