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Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 10%

1 ноября 2020, 20:23
Рост выработки связан с большей приточностью воды в Новосибирское водохранилище.

Новосибирская ГЭС (филиал "РусГидро") с начала года произвела 1,850 млрд. кВт∙ч электроэнергии. Это на 15% больше среднемноголетней и на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные дает авторитетное федеральное издание "Энергетика и промышленность России".

Увеличение выработки за 9 месяцев текущего года эксперты объясняют увеличением КПД гидроагрегатов после замены турбин. Также отмечается более высокая приточность в сравнении с 2019 годом.

"Суммарный приток к створу Новосибирской ГЭС за 9 месяцев текущего года составил 45,6 кубических км, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (39,6 км3). При этом, в первом квартале приток составил 137% от нормы, в половодно-паводковый период (апрель-август) приток составил 92% от нормы" - сообщается в статье.

В сентябре Новосибирская ГЭС выработала 219,9 млн кВт∙ч. Рост выработки связан с большей приточностью воды в Новосибирское водохранилище. Запас воды водоеме также увеличился.

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