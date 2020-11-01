Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 10%

Новосибирская ГЭС (филиал "РусГидро") с начала года произвела 1,850 млрд. кВт∙ч электроэнергии. Это на 15% больше среднемноголетней и на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные дает авторитетное федеральное издание "Энергетика и промышленность России".
Увеличение выработки за 9 месяцев текущего года эксперты объясняют увеличением КПД гидроагрегатов после замены турбин. Также отмечается более высокая приточность в сравнении с 2019 годом.
"Суммарный приток к створу Новосибирской ГЭС за 9 месяцев текущего года составил 45,6 кубических км, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (39,6 км3). При этом, в первом квартале приток составил 137% от нормы, в половодно-паводковый период (апрель-август) приток составил 92% от нормы" - сообщается в статье.
В сентябре Новосибирская ГЭС выработала 219,9 млн кВт∙ч. Рост выработки связан с большей приточностью воды в Новосибирское водохранилище. Запас воды водоеме также увеличился.