Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 10%

"Суммарный приток к створу Новосибирской ГЭС за 9 месяцев текущего года составил 45,6 кубических км, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (39,6 км3). При этом, в первом квартале приток составил 137% от нормы, в половодно-паводковый период (апрель-август) приток составил 92% от нормы" - сообщается в статье.