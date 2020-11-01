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В ЦК КПРФ отметили опыт коммунистов НСО на сентябрьских выборах

1 ноября 2020, 14:17
По одномандатным округам результат признан отменным: восемь победителей одномандатных округов в гордуму и шесть в заксобрание.

Центральный аппарат КПРФ учтет опыт работы Новосибирского областного отделения партии на одномандатных округах. Об этом 31 октября заявил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов во время пленума регионального комитета партии. На заседании подвели итоги сентябрьской кампании и наметили планы на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

«Мы рады, что «Единая Россия» на миллион голосов получила меньше, но немножко огорчены, что из этого миллиона КПРФ достался только сто тысяч, остальные рассосались по всевозможным политическим партиям», — заявил Сергей Обухов. Но добавил, что в целом коммунисты удовлетворены результатами.

В Новосибирской области КПРФ не удалось повторить списочный результат 2015 года. И это огорчает коммунистов. Однако по одномандатным округам результат признан отменным: восемь победителей одномандатных округов в гордуму и шесть в заксобрание. Эти результаты выше, чем были в 2015 году. «Я партию учу побеждать на одномандатных округах, исходя из опыта Новосибирского областного отделения КПРФ» - заявил Обухов.

На пленуме перед коммунистами были поставлены «довольно амбициозные цели» на выборы в Госдуму. Однако Обухов заявил, что мэр Анатолий Локоть в парламент не пойдет. «В Госдуме очень много хороших людей, а в Новосибирске второго Локтя мы не найдем», — заявил товарищ Обухов.

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