В ЦК КПРФ отметили опыт коммунистов НСО на сентябрьских выборах

В Новосибирской области КПРФ не удалось повторить списочный результат 2015 года. И это огорчает коммунистов. Однако по одномандатным округам результат признан отменным: восемь победителей одномандатных округов в гордуму и шесть в заксобрание. Эти результаты выше, чем были в 2015 году. «Я партию учу побеждать на одномандатных округах, исходя из опыта Новосибирского областного отделения КПРФ» - заявил Обухов.