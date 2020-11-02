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БК «Новосибирск» уступил «Востоку-65» в матче Кубка России

2 ноября 2020, 22:55
Победный бросок гости сделали за секунду до конца встречи.

В Новосибирске прошел первый матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу. БК «Новосибирск» в драматичной борьбе уступил «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 80:82.

Всю игру хозяева вели в счете. И лишь за секунду до конца встречи гости забросили трехочковый бросок и вышли вперед. Отыграться у «Новосибирска» уже не было времени.

Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Макеев (20 очков + 5 подборов), Глеб Голдырев (14 + 5 подборов) и Руслан Туманов (11 + 11 подборов). Завтра команды сыграют в Новосибирске снова.

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