БК «Новосибирск» уступил «Востоку-65» в матче Кубка России

В Новосибирске прошел первый матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу. БК «Новосибирск» в драматичной борьбе уступил «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 80:82.
Всю игру хозяева вели в счете. И лишь за секунду до конца встречи гости забросили трехочковый бросок и вышли вперед. Отыграться у «Новосибирска» уже не было времени.
Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Макеев (20 очков + 5 подборов), Глеб Голдырев (14 + 5 подборов) и Руслан Туманов (11 + 11 подборов). Завтра команды сыграют в Новосибирске снова.