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Дегтярев проинспектировал благоустройство территорий в Комсомольске-на-Амуре

2 ноября 2020, 21:57
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает серию рабочих поездок по региону. В рамках этой поездки он пообщался с жителями посёлка Солнечный и лично проконтролировал ход работ по благоустройству территорий Комсомольска-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре глава региона посетил стройплощадку городской набережной, где пообщался с подрядчиком и распорядился ускорить сдачу объекта. Так, набережная откроется для жителей не в ноябре 2021 года, как планировалось ранее, а уже будущим летом. Работы над ней идут с 2017 года и на сегодняшний день завершены на 46,6%, пишет vostok.today.

Также Михаил Дегтярев пообщался с жителями одного из домов Комсомольска-на-Амуре, попавшего в программу благоустройства. В этом году по программе социально-экономического развития города обновленные дворы получили уже порядка 48 объектов из 50. Программа рассчитана на 4 года и имеет в своей копилке 124,4 млн рублей, 99% процентов которых поступило из федерального центра.

В Комсомольске-на-Амуре Дегтярев проверил выполнение работ и расход средств по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас практически завершены работы на 20 дорогах, а на шоссе Комсомольска-на-Амуре продолжаются работы по обустройству, монтажу светофоров и ограждений для пешеходов.

Не остались без внимания врио и проблемы дольщиков. Дегтярев поговорил с главами поселений Солнечного района, отметив, что «в регионе нет своего и чужого бизнеса» и уже начатые проекты необходимо завершать.

Также стоит отметить и эффективное взаимодействие региональных властей с бизнесом. Итогом их совместной работы с ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть — Дальний Восток» уже стало открытие школьного спорткомплекса в поселке Солнечный. При этом по личному запросу Дегтярева нефтяной гигант согласился выделить поселковой школе еще 4 млн рублей на закупку инвентаря и оборудования.

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