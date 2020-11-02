Дегтярев проинспектировал благоустройство территорий в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре глава региона посетил стройплощадку городской набережной, где пообщался с подрядчиком и распорядился ускорить сдачу объекта. Так, набережная откроется для жителей не в ноябре 2021 года, как планировалось ранее, а уже будущим летом. Работы над ней идут с 2017 года и на сегодняшний день завершены на 46,6%, пишет vostok.today.