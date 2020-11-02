"Единая Россия" ищет новые лица

По итогам проекта сформируется конкурентная команда профессионалов, которые весной 2021 года примут участие в предварительном голосовании к выборам в Госдуму. В любом случае, участие в этом кадрово-образовательном проекте от «Единой России» может принести много пользы, как минимум в личностном развитии, а как максимум - поможет кому-то найти свое место на политической арене и постараться принести пользу людям и своей стране»,– отметил региональный координатор проекта «ПолитСтартап» в Новосибирской области Александр Лавренчук.