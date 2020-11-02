"Единая Россия" ищет новые лица

nashgorod.ru пишет, что заявки принимаются на сайте проекта. Предполагаемые кандидаты должны быть старше двадцати одного года, располагать опытом общественно-политической деятельности, избирательной коммуникации а также медийной известности.
Условия проекта строже, чем для участников ежегодного «ПолитСтартапа», проводимого ЕР в регионах в течение последних двух лет. Этот проект обнаруживает кадры, воспитывает молодых политиков для участия в разноуровневых выборах. Более двух тысяч его участников уже стали депутатами.
Отбор претендентов федерального проекта состоится в несколько этапов. Участники заполнят анкеты, указав свои личные и политдостижения. Вместе с тем они примут участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участники воплотят собственный региональный электоральный проект.
Финалистов будут определять по итогам соцзамеров. Они пройдут второй этап обучения на площадке ВПШ. Затем за ними поставят наставников — опытных политтехнологов и политологов.
Со слов секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партобновление нужно для наращивания политоборотов. Он акцентировал внимание на том, что в сентябре на выборах в пятидесяти процентах случаев победу одержали новые лица. Среди них — врачи, бизнесмены, учителя и волонтеры. Турчак отметил, что подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне.
Как сообщает сайт ER.ru, незадолго до этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заметил, что партия собрала вокруг себя неравнодушных людей, помогающих нуждающимся во время пандемии. Он добавил, что партия заинтересована в появлении новых талантливых политиков.
«ПолитСтартап» – это уникальный для России формат наставнической программы, который связан с реальной политикой и практическими навыками. Проект позволяет молодым и перспективным ребятам проявить свой потенциал в сфере политики.
По итогам проекта сформируется конкурентная команда профессионалов, которые весной 2021 года примут участие в предварительном голосовании к выборам в Госдуму. В любом случае, участие в этом кадрово-образовательном проекте от «Единой России» может принести много пользы, как минимум в личностном развитии, а как максимум - поможет кому-то найти свое место на политической арене и постараться принести пользу людям и своей стране»,– отметил региональный координатор проекта «ПолитСтартап» в Новосибирской области Александр Лавренчук.