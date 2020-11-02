НГУ выбыл из ТОП-10 лучших вузов страны

Новосибирский государственный университет выбыл из десятки лучших вузов страны. Об этом в открытом письме к ректору НГУ депутату заксобрания Михаилу Федоруку заявил доктор исторических наук Владислав Кокоулин. Его эпистолярное творение называется «Почему падают рейтинги Новосибирского государственного университета».
Кокоулин приводит данные рейтинга RAEX российских вузов. Согласно этим данным, НГУ уступил место в топ-10 РАНХиГС (вуз, который занимается подготовкой управленческих кадров).
«Провал сразу в четырёх рейтингах подряд, три из которых рекомендованы Министерством для оценки работы по программе 5-100, заставляет всерьёз задуматься о причинах такой масштабной катастрофы для университета, который претендует на лидирующие позиции в мировых рейтингах», – говорится в письме.
Преподаватель, много лет проработавший в вузе, причиной видит провал в гуманитарном образовании. В качестве примера он приводит рейтинг QS, где гуманитарное направление НГУ опустилось с 307 на 377 место.