НГУ выбыл из ТОП-10 лучших вузов страны

«Провал сразу в четырёх рейтингах подряд, три из которых рекомендованы Министерством для оценки работы по программе 5-100, заставляет всерьёз задуматься о причинах такой масштабной катастрофы для университета, который претендует на лидирующие позиции в мировых рейтингах», – говорится в письме.